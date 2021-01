Arona scarichi fognari: “Torrente Vevera quasi del tutto risanato”

Si passano al setaccio le fognature aronesi. Il vicesindaco aggiorna sulla situazione.

Scarichi a lago

L’assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli aggiorna circa la <caccia> ai <furbetti dello scarico>: <Per quanto riguarda il rio San Luigi la prima settimana di febbraio inizierà un cantiere in via Monte Grappa per rifare 90 metri di fognatura collassata o per prevenire un suo collasso. La prossima settimana effettueremo il secondo sondaggio con telecamera dalla ex Benetton verso la foce e verso via Paleocapa. Sono inoltre partite le lettere agli amministratori di condominio per chiedere gli allacci dei 51 appartamenti non ancora allacciati>.

Il torrente Vevera

Sul Torrente Vevera/Rio Veverino <la prossima settimana si interverrà in via Monfalcone per una rottura della fogna. Si faranno dei controlli in via Gattico e successivamente una nuova serie di analisi al Rio Veverino. Sul torrente Vevera si è intervenuto su un troppo pieno che scaricava nel Vevera. Dovremmo veramente essere ormai a buon punto per avere un torrente Vevera completamente risanato. In merito al Rio Arlasca, a parte due controlli ancora da effettuare sul territorio di Arona, abbiamo chiesto con due lettere un intervento dei tecnici di Acque con i tecnici del comune di Dormelletto su immobili che presumibilmente scaricano nel Rio. Ricordo anche che è possibile segnalare le perdite d’acqua o fognarie al numero verde 800352500 cui rispondono i tecnici di Acque>.