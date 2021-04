Arona si convenziona con i campeggi di Dormelletto per l’accoglienza dei camperisti

Novità: i camperesti che spendono in città potranno beneficiare di sconti sulla permanenza nei campeggi di Dormelletto.

Così il sindaco Federico Monti

“E’ con piacere che informo che, grazie al prezioso supporto delle attività di campeggio operanti nel Comune di Dormelletto, il Comune di Arona ha avviando la regolamentazione dell’accesso dei camper in visita alla Città per agevolare i turisti e collaborare alla promozione turistica e commerciale del territorio.

Grazie a una convenzione tra Comune di Arona e i campeggi siti nel comune di Dormelletto, i turisti potranno usufruire, per ogni spesa minima di € 50 fatta durante il periodo di permanenza in campeggio nelle attività commerciali, artigianali e di somministrazione operanti nel Comune di Arona, di uno sconto del 10% sul prezzo del soggiorno (piazzola più persone componenti l’equipaggio) per ciascun giorno di permanenza, al netto dei servizi accessori (luce, alaggio barche, ecc.), fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi. Le spese sono cumulabili (con una spesa minima di € 100 lo sconto del 10% sarà applicato a ogni giorno di permanenza fino ad un massimo di 6 giorni consecutivi, etc).

Tale agevolazione non sarà cumulabile con altre promozioni in corso presso i campeggi.

Potranno beneficiarne i possessori di camper e relativi equipaggi che dimostrino, mediante l’esibizione di scontrino fiscale, una spesa minima di € 50 fatta durante la permanenza in campeggio, nelle attività commerciali, artigianali e di somministrazione operanti nel Comune di Arona.

Allo scopo verrà istituzionalizzato un servizio navetta tra il centro di Arona e i campeggi in giorni e orari stabiliti. Il costo del servizio sarà ripartito tra il Comune di Arona, ASCOM Arona e i campeggi”.