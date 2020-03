Arona slitta di 3 mesi il pagamento della della tassa rifiuti

Dopo aver approvato lo scorso 29 febbraio in Consiglio Comunale l’azzeramento per tre mesi dell’imposta di soggiorno per tutte le strutture ricettive di Arona, con possibilità di ulteriore sospensione nei successivi mesi, la Giunta Comunale, ha elaborato e deliberato nuove iniziative per contrastare i danni economici derivati dall’emergenza Corona Virus a danno di famiglie e imprese.

Nello specifico

Spostamento di tre mesi del pagamento della prima rata della tassa rifiuti e l’allineamento a 4 delle rate della tassa rifiuti per tutti gli aronesi (famiglie, imprese, artigiani, commercianti e professionisti). La prima scadenza di pagamento passerà dal 16 giugno 2020 al 16 settembre 2020.

Nello specifico, le ordinarie tre scadenze di pagamento della tassa rifiuti (16 giugno 2020, 16 settembre 2020, 16 dicembre 2020) passano a quattro e più precisamente:

16 settembre 2020

16 novembre 2020

18 gennaio 2021

16 marzo 2021.