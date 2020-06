Arona spiaggia della Nautica libera e gratuita per tutti

La spiaggia delle Rocchette sarà libera e gratuita per tutti. Almeno per quest’anno. Il covid, infatti, ha portato i gestori della parte provata della spiaggia a rinunciare alla stagione balneare 2020 così, il comune, ha rettificato con una delibera quale saranno il futuro e le regole dell’area.

I fatti

<La Glamour Center srl, concessionaria del complesso “Nautica” – si legge nel documento – ha comunicato l’intenzione di non riaprire i servizi inerenti la spiaggia in concessione “Nautica” per la prossima stagione estiva 2020, a causa degli elevati costi di gestione a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, ma di provvedere come da contratto all’apertura del cancello su piazza Gorizia dalle 8 alle 21 a decorrere dall’ultimazione dei lavori in corso e fino al 21 settembre>.

Le regole di accesso

L’accesso all’area dovrà avvenire esclusivamente da piazza Gorizia negli orari di apertura del cancello, l’ingresso sarà monitorato e verificato da un bagnino, la capienza massima sarà di 90 persone da verificare sempre a cura del bagnino; dovrà essere mantenuta la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone e le attrezzature da spiaggia dovranno essere distanziate di almeno 1.5 metri. Inoltre eventuali ombrelloni dovranno essere distanziati in modo da avere una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone. Tutti gli utilizzatori della spiaggia dovranno adottare tutte le misure di prevenzione con particolare riferimento al divieto di assembramento nonchè all’utilizzo di sistemi di protezione individuale se necessari. <Ci sarà il divieto di praticare attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti nonchè sport di squadra tipo beach volley e beach soccer – si legge infine in delibera – Eventuali sport individuali (racchettoni o nuoto, surf etc) potranno essere regolarmente praticati nel dispetto del distanziamento interpersonale>.

La spiaggia sarà aperta il 1 luglio.