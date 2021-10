Arona Suv si ribalta in mezzo alla strada: quattro feriti

Questa notte

È accaduto in via don Minzoni.

Arona incidente stradale questa notte in via don Minzoni.

Incidente ad Arona

Una squadra dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta al 01:20 circa per un incidente stradale ad Arona in via Don Giovanni Minzoni.

Arrivata in posto la squadra ha trovato un grosso SUV ribaltato al centro della strada: immediata la messa in sicurezza dello scenario. Quattro gli occupanti dell'automezzo che hanno riportato lievi ferite.

Sul posto 2 ambulanze della Croce rossa e Carabinieri di Arona.