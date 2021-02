Arona terza spiaggia balneabile in arrivo

Una terza spiaggia ad Arona che a breve sarà balneabile.

L’annuncio dell’assessore ai lavori pubblici

“Nel 2010 quando iniziammo ad amministrare, l’unica spiaggia accessibile di Arona era un piccolo fazzoletto di terra alle Rocchette – spiega l’assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli – L’anno scorso la spiaggia delle Rocchette, bandiera blu, è stata fortemente ampliata, “rubando al lago”; quest’anno, dopo lo stop dell’anno scorso, riaprirà il lido e adesso stiamo lavorando per rendere balneabile la spiaggia a destra, guardando il lago, di punta Vevera: chiamiamola “spiaggia del sole!””.

I lavori

“A breve inizieremo i lavori di interramento e allungamento verso il centro lago di due scarichi di acque bianche, dopodiché avverranno i controlli di Arpa, già richiesti, e se a norma potremo avere la balneazione libera con controllo di un bagnino – spiega Gusmeroli – Abbiamo già fatto due campionamenti in tre punti diversi del lago antistante la spiaggia. Tutti e sei i campionamenti sono abbondantemente entro i limiti di legge. La balneazione e il controllo con i bagnini ci permetteranno, anche, di mettere in sicurezza una zona vicina a punta Vevera, che ha determinato alcune tragedie dovute sia ad imprudenza che al fondale instabile di punta Vevera. A breve partirà anche la ristrutturazione del Cit, e alla fine ad Arona avremo quattro spiagge balneabili. Per certi aspetti una serie di sogni che si avverano”.