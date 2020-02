Arona Tredicino cancellato per il Coronavirus

Arona Tredicino cancellato a causa del coronavirus: lo comunica il sindaco Alberto Gusmeroli.

Arona Tredicino sospeso

“Cari cittadini, nella veste di autorità di pubblica sicurezza sanitaria locale, devo avviare le procedure di annullamento della festa delle giostre del tredicino. Consapevole del dispiacere di tanti bambini e di tanti amanti delle giostre , nonché del danno economico per la città e per i “ragazzi” e dipendenti delle giostre, che purtroppo questa decisione arrecherà. L’attuale situazione di diffusione del “Coronavirus” mi obbliga a malincuore, a sospendere la tradizionale manifestazione, che potrà essere recuperata quando le ragioni che ne hanno determinato la sospensione cesseranno.

Me ne assumo, come mia consuetudine fare, la piena e personale responsabilità, ma ritengo sia la giusta decisione e sono giunto a questa conclusione dopo avere ascoltato anche tutte le autorità: tra cui prefettura, Asl, Giunta, comandante dei vigili e aver avvisato un caro amico “giostraio”.

Alberto Gusmeroli Sindaco di Arona e Deputato