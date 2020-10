Arona truffatori in azione in via General Cadorna: a darne notizia il vicesindaco Alberto Gusmeroli che ha ricevuto una segnalazione da un cittadino.

Arona truffatori in azione

“Truffatori in via General Cadorna. Uno finge di essere dell’acquedotto e di trovare Covid nell’acqua altro finto carabiniere, che sono già stati allertati”.

Gusmeroli sottolinea: “Il comune, Acque Spa o i carabinieri non mandano nessuno a casa proprio per evitare che qualche truffatore si spacci per un funzionario del Comune o altro. Non aprite mai a nessuno”.

Nella giornata di ieri

Un’altra segnalazione di individui quantomeno sospetti riguarda la giornata di ieri, giovedì 8 ottobre 2020. Due ragazzi giovani vestiti di scuro hanno suonato i campanelli di via Turati. Attraverso la porta spiegavano di essere “del gas”. A fronte di domande un po’ più specifiche spiegavano di avere “dei moduli da compilare per il gas”. Davanti alla richiesta su quale fosse la compagnia oggetto della loro vaga proposta, dopo un po’ di silenzio, boffonchiavano “Edison”.

Nessun tesserino a vista e passo molto svento nell’uscire dai palazzi.