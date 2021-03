Arona vaccinazioni 7 giorni su 7 all’oratorio di Mercurago

Oltre al centro prelievi, ad Arona è stato aperto un nuovo punto-vaccinazioni all’oratorio di Mercurago.

Centro vaccinazioni

”Grazie alla grande disponibilità di Don Paolo- fa sapere il sindaco Federico Monti – che ci ha concesso lo spazio momentaneamente non utilizzato possiamo vaccinare Full time la popolazione presso l’oratorio di Mercurago.

Da lunedì 8 marzo a venerdì 12 marzo, tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 hlo over 80.

Sabato 13 marzo al mattino dalle 9 alle 13 per over 80, il pomeriggio dalle 14 alle 18 per gli operatori scolastici.

Domenica 14 marzo al mattino dalle 9 alle 13 per over 80, il pomeriggio dalle 14 alle 18 per gli operatori scolastici”.