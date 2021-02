Arona via Paleocapa: “Sembra di stare a Calcutta”

“Sembra di stare a Calcutta”. Con una punta di ironia ma in modo molto deciso i residenti di una traversa di via Paleocapa portano alla luce una situazione nella quale incorrono ormai a cadenza regolare.

I fatti

Sotto a un condominio, fra la zona garage e la zona di raccolta dell’immondizia, ci sono due tombini che spurgano spesso creando delle pozze malsane. La strada risulta essere privata però: chi deve intervenire in questi casi? <Ci sono due tombini che buttano fuori acqua, precisamente fogna – raccontano – Quasi ogni settimana dobbiamo pagare a nostre spese lo spurgo: ogni intervento ci costa come condominio 300 euro. In pratica c’è un lago davanti ai nostri garage e ai bidoni dell’immondizia: dobbiamo passarci a piedi, i ragazzi anche con le biciclette: è uno schifo. Non siamo a Calcutta qualcuno deve intervenire: pensiamo sia oltretutto un discorso di igiene pubblica. Dovrebbe interessarsene anche l’Asl oltre al comune>.

La replica di Gusmeroli

L’assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli molto attento alla questione degli scarichi e alle fognature in città, si è interessato del problema con Acque Novara Vco. <Ho subito messo in contatto i condomini interessati e l’amministratore con Acque Novara Vco facendo da tramite. I tecnici di Acque hanno subito verificato – spiega il vicesindaco – Il problema non è sulla linea pubblica quindi il comune non può in alcun modo intervenire. C’è un problema di allacci proprio del condominio e solo loro possono risolvere la situazione>.