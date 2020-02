Aronairshow 2020: le Frecce Tricolori in città domenica 2 agosto.

Aronairshow 2020

La data è quella ufficiale: lo spettacolo delle frecce tricolori tornerà ad Arona per la terza volta domenica 2 agosto. Ad annunciarlo il sindaco Alberto Gusmeroli: “Le spettacolari, uniche, magiche frecce tricolori saranno per la terza volta ad Arona e in tutto il basso Lago Maggiore il 2 agosto 2020. Siamo orgogliosi e felici: nel 2016 due giorni, nel 2018 tre giorni e nel 2020 riempiremo di eventi tutta la settimana precedente”.