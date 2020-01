Aronese dell’anno: si raccolgono le firme per Paola Colombo.

Si raccolgono le firme alla Feltrinelli Point di corso Repubblica per la nomina ad Aronese dell’anno di Paola Colombo. La donna, scomparsa lo scorso anno, ha lasciato un ricordo indelebile in città. Laureata in lettera con una grande passione per l’insegnamento, Colombo nel corso della sua vita ha seguito e supportato nei loro studi decine e decine di studenti aronesi.L’amore per la scrittura l’ha portata a scrivere diversi romanzi ambientati ad Arona e sulle sponde del lago. L’ultimo, pubblicato postumo, ha riscosso un grande successo tra i lettori ed è stato il libro più venduto nel 2019 alla Feltinelli di Arona.