Aronese in monopattino da Milano fino a Roma

Aronese in monopattino per quasi 700 chilometri: l’impresa dello youtuber Jacopo D’Alesio.

Aronese in monopattino per 646 chilometri

Ha percorso 646 chilometri, è partito da Milano e ha raggiunto Roma. Fino a qui niente di strano, se non per il fatto che Jacopo D’Alesio, youtuber aronese più conosciuto come Jakidale, ha scelto un mezzo alternativo per affrontare il viaggio: un monopattino elettrico da 250 watt. D’Alesio ha 21 anni e ad oggi vive a Milano, dove frequenta l’università. Attento all’ambiente, da qualche tempo ha iniziato ad utilizzare il monopattino elettrico per spostarsi tra le strade milanesi e alla fine questo mezzo è entrato a far parte della sua quotidianità. L’idea di uscire dai confini della città lombarda in sella al suo monopattino risale già ad un anno fa, ma lo youtuber aronese ha deciso di realizzarla quest’estate.

Un’impresa fatta di diverse tappe

“Avevo voglia di fare un viaggio un po’ diverso – dice – e non potendo neanche andare troppo lontano vista la situazione sanitaria, ho deciso di lanciarmi in questa nuova esperienza. Mi sono divertito tantissimo e ho visto luoghi che altrimenti mi sarebbero sfuggiti. Non ero da solo, mi ha accompagnato un mio amico che mi ha fatto da supporter in bicicletta e con il quale ho girato un video per raccontare questa avventura”. Jakidale è partito nella mattinata di lunedì 10 agosto da piazza del Duomo ed è arrivato a Roma il 21, con una media di 70 chilometri al giorno. Ha sostato a Piacenza, Reggio Emilia, Bologna, Castiglione dei Pepoli sull’Appennino Tosco-Emiliano, Firenze, Monteriggioni, San Quirico d’Orcia, Montefiascone e Anguillara Sabazia. Infine è arrivato alla meta, in linea con i tempi previsti