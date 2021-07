Aronese sale sul traghetto e poi sparisce: ricerche sospese

Ricerche sospese dell’uomo sparito dopo essere salito sul traghetto.

Ricerche sospese

Sono state sospese le ricerche avviate dalle forze dell’ordine per cercare il 56enne di Arona sparito dopo essere salito sul traghetto del lago Maggiore lungo la tratta Laveno Mombello-Verbania Intra. Era il 28 giugno. L’auto dell’uomo era stata ritrovata proprio sull’imbarcazione aperta e con i documenti. Di lui nessuna traccia.

Per le ricerche erano stati impiegati diversi mezzi dei vigili del fuoco e della guardia costiera. Il «V Nucleo» sub della Guardia Costiera di Genova aveva inviato anche sul posto un robot di profondità imbarcato su un gommone per ricerca e soccorso che ha scandagliato i fondali, mentre ai vigili del fuoco di Verbania e Varese con mezzi nautici e squadre acquatiche hanno cercato lungo il tratto di lago che segue la linea della navigazione dei traghetti di linea.