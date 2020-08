Arrestato 23enne castellettese per detenzione di droga ai fini di spaccio

Continua l’attività antidroga dei militari del N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di Arona, che il 28 luglio 2020, coadiuvati da personale della Polizia Locale di Castelletto Ticino (NO), traevano in arresto C. C., 23enne disoccupato, pregiudicato, residente a Castelletto Ticino, poiche’ responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I fatti

Il ragazzo, alle ore 14.30, a seguito di perquisizione domiciliare di iniziativa, veniva trovato in possesso di grammi 350,00 di sostanza stupefacente tipo marijuana, grammi 8,22 di cocaina, nr. 5 piante di marijuana, nonche’ di un bilancino di precisione e di materiale per confezionamento che veniva sottoposto a sequestro. L’arrestato veniva associato presso carcere di Novara. Il G.I.P. del Tribunale di Novara convalidava l’arresto e disponeva la scarcerazione del giovane sottoponendolo alle misure cautelari dell’obbligo di dimora e di firma.