Asl Novara: incontri di preparazione al parto in videochat.

Incontri pre parto

La gravidanza, il parto ed il puerperio sono momenti centrali e rilevanti per la donna e per la famiglia e vanno vissuti con serenità confidando nel pieno supporto dei professionisti della Salute.

Anche in questo particolare momento di difficoltà, i Consultori dellasl di Novara garantiscono a tutte le donne in attesa le attività definite dal percorso nascita secondo le prescrizioni dell’Agenda di Gravidanza; non di meno garantiscono sostegno alle donne in attesa ed alle neo-mamme attraverso i

controlli della gravidanza ed il supporto prima e dopo il parto.

Proprio per essere più “vicini” alle loro utenti, gli operatori sanitari dei Consultori hanno pensato di proporre gli incontri pre e post parto – sospesi per il contenimento dell’epidemia Covid19 – in modalità “on line”: per partecipare alla video-conferenza sarà sufficiente contattare il Consultorio di riferimento, oppure inviare una mail a: dmi.territorio@asl.novara.it e specificare il luogo della propria residenza.

Se fosse invece necessario incontrare l’ostetrica o la ginecologa di riferimento , dopo aver effettuato una prenotazione telefonica presso la sede consultoriale più vicina, le donne potranno recarsi in Consultorio, dove effettueranno il pre-triage con misurazione della temperatura corporea e una mini intervista sullo stato di salute, ed entrare da sole (senza accompagnatori, se non strettamente necessario) nell’area ambulatoriale; gli accessi saranno organizzati in scaglioni per non creare affollamento nei locali.