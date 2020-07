Associazione carabinieri in campo a Dormelletto per rendere le spiagge più sicure

Associazione carabinieri in campo a Dormelletto per garantire la sicurezza sulle spiagge.

Associazione carabinieri al servizio dei cittadini anche nell’emergenza

Sempre più attivi i volontari dell’Anc (Associazione nazionale carabinieri) sezione aronese. Il gruppo è coordinato dal presidente Claudio Capodici e dai consiglieri del Nucleo Anc OdV di Arona. L’emergenza covid-19 ha visto in tutta Italia impiegati in molti servizi uomini e donne di questo ente. Uno degli ambiti è il Coc (Centro operativo comunale), dunque la distribuzione di medicinali e generi vari alle famiglie bisognose. Ma anche il controllo del territorio con le altre forze di Polizia dello Stato e le varie Polizie locali.

L’accordo siglato per le spiagge di Dormelletto

“Dal 6 marzo al 15 giugno – dice Capodici – in tutto il territorio italiano sono state mobilitate circa 80mila persone con 19mila mezzi e 560 ambulanze dell’Anc. Inoltre circa 14 mila persone con 2900 mezzi nella sola regione Piemonte, che è tra le più coinvolte in questa emergenza. Al nostro nucleo locale nello stesso periodo hanno dato una mano circa 192 persone con 96 mezzi per il servizio di controllo del territorio in collaborazione con le forze di Polizia presenti e l’Amministrazione comunale di Dormelletto. Un dispiegamento di uomini e mezzi che non si è mai visto al servizio di cittadini e bisognosi che ci rende orgogliosi di appartenere a questa grande famiglia che è l’arma dei Carabinieri. Un grazie va al sindaco Lorena Vedovato per la sua ininterrotta presenza, oltre a tutte le forze dell’ordine e ai miei volontari. Da martedì 16 giugno abbiamo firmato una convenzione con il Comune che durerà tre anni. Offriremo un concreto aiuto nel segnalare anomalie, in eventi culturali, emergenze come la presente pandemia. Da venerdì 12 giugno supportiamo la Polizia locale sulle spiagge Pirolino e La rotta. La nostra presenza rende più sicura la vita negli spazi aperti a chi ne fruisce o nei parchi comunali. La nostra pattuglia opera anche all’interno del paese con saltuari giri di controllo sia nelle vie che in spazi aperti. Sperando che la pandemia termini presto, l’Anc sarà sempre pronta ad affrontare ogni necessità al servizio della cittadinanza”.