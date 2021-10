Attenzione gruppo impressionante di cinghiali tra Castelletto e Varallo Pombia VIDEO

A Cascinetta

Una situazione davvero pericolosa.

Una decina di cinghiali a bordo strada tra Castelletto Ticino e Varallo Pombia: è questo quanto ripreso in un video postato su facebook.

Cinghiali a bordo strada

Lungo tutta la strada di Cascinetta, tra Castelletto Ticino e Varallo Pombia, si è insediato un nutrito gruppo di cinghiali. Questi, di sera e nelle prime ore del mattino, vengono regolarmente visti a bordo strada o attraversare. Stando alle testimonianze di chi è solito passare per quella strada ci sarebbe un gruppo dove c'è l'entrata del Lazzaretto e un altro sulla strada appena dopo il bar di Cascinetta.

Una situazione davvero pericolosa per i tanti automobilisti in transito oltre che per l'incolumità stessa degli animali: adulti e cuccioli.