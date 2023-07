Attivisti fanno sequestrare rifugio lager a Borgo Ticino

Nella giornata di sabato 1 luglio i Carabinieri Forestali di Oleggio sono intervenuti tempestivamente a seguito di una chiamata e, con i Carabinieri di Borgo Ticino e i veterinari Ats intervenuti successivamente, hanno sequestrato un rifugio abusivo dove erano detenuti circa 15 cani dei quali alcuni di razza in presumibili condizioni di sofferenza incompatibili con la loro etologia.

I fatti

L’operazione di sequestro è stata brillantemente portata a termine dalle forze dell’ordine dopo che gli attivisti di Avi (Associazione Vegani Internazionale) e dal leader di Fronte Animalista li hanno chiamati sul posto a seguito di una segnalazione ricevuta in forma anonima con foto che documentavano i cani detenuti in una struttura in pessimo stato di conservazione con spazi ristretti e condizioni igieniche inaccettabili. Le immagini mostravano come le aree fossero sporche di feci e urine ed evidenziavano l’assenza di acqua e cibo.

Gli animalisti si sono recati all’indirizzo del rifugio per verificare dall’esterno lo stato del manufatto e, dopo aver inviato il materiale ricevuto ai Carabinieri Forestali e Ats di Novara, li hanno chiamati ed hanno atteso il loro arrivo alle ore 9.30 e la conclusione delle operazioni di trasferimento dei cani conclusasi alle 17.00 quando gli animali sono stati finalmente liberati e condotti in rifugi autorizzati e sicuri.

In una nota congiunta gli attivisti di Avi e Fronte Animalista dichiarano: “Mentre assistevamo a distanza alle operazioni di sequestro diversi cittadini si sono avvicinati raccontando come avessero già in passato sentito guaiti e lamenti di cani passando davanti a quel canile maleodorante che era già stato segnalato. Ora per fortuna per quei poveri cani l’incubo è finito e gli inquirenti stanno indagando per verificare i reati e le responsabilità”.

Avi ringrazia le veterinarie Lara Carnevale, Michela Folegatti e Marco Negrini di Enpa per aver collaborato in modo determinante al buon esito del sequestro e alla salvezza degli animali.