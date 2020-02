Atto vandalico al Wood di Arona: “Che gusto ci provate?”, lo sfogo via social dei gestori.

Atto vandalico

<Che gusto ci provate?> E’ questo che si sono chiesti lunedì 17 febbraio i gestori del circolo Wood di via Roma. Un gesto vandalico, forse non il primo, a danni della struttura e un lungo sfogo social che ha raccolto il plauso di tanti utenti. <Noi con fatica ogni giorno andiamo avanti. Lavorando un numero folle di ore, cercando fondi disperatamente, con poco aiuto se non dai veri amici che ci sostengono e dalle persone che comprendono il significato di questo sogno. Il nostro sogno è la Bellezza: ma una bellezza che sia alla portata di tutti, che non faccia distinzioni di alcun tipo, che sia bellezza per i popoli tutti, uniti in armonia. E lo conosciamo bene il gusto che proviamo mentre coltiviamo la bellezza, è così dolce che mitiga l’amaro della fatica. Per questo con le nostre mille imperfezioni andiamo avanti, con la testa bassa e vasi colorati che si affacciano su via Roma, patrimonio di tutti.

Voi che gusto ci provate a portare per il mondo la parte peggiore di voi? Che gusto ci provate a distruggere con la vostra bruttezza e brutalità i sogni belli degli altri? Che gusto provate a fare male a un essere vivente che l’unica colpa che ha è produrre ossigeno e sorrisi? Voi riuscite ancora a provare gusto nel fare qualcosa di veramente bello? Noi siamo qua per aiutarvi, nel caso voleste provare a ri-allenarvi alla bellezza di stare insieme>.