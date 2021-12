Auto finisce fuori strada a Varallo Pombia

Illeso l’automobilista

Sul posto vigili del fuoco e Croce rossa.

Incidente nel pomeriggio di ieri, lunedì 6 dicembre 2021, a Varallo Pombia.

Incidente a Varallo Pombia

Una squadra dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta ieri a metà pomeriggio per un incidente stradale avvenuto a Varallo Pombia in via Sottomonte.

Arrivati sul posto la squadra trovava l'autista dell'auto fuori dall'abitacolo e in buone condizioni.

I pompieri hanno messo in sicurezza l'auto che si trovava ribaltata fuoristrada e in mezzo alla boscaglia .

Sul posto anche vigili urbani di Varallo Pombia e la CRI di Borgomanero.