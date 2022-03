Auto in fiamme in autostrada: chiuso il tratto per una mezzora

Il caso

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando di Arona

Auto in fiamme ieri sera sulla Milano-Genova: in azione i vigili del fuoco del comando di Arona.

Auto a fuoco in autostrada

Sono davvero impressionanti le immagini che i vigili del fuoco hanno fornito riguardo a un incendio scoppiato nella giornata di ieri, sabato 12 marzo, in autostrada. Erano circa le 18.40 quando un'auto è andata in fiamme sulla E62 in direzione Milano/Genova.

Intervengono i vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti quindi immediatamente i vigili del fuoco del comando di Arona, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e ad assicurarsi che gli occupanti della vettura stessero bene. Insieme ai pompieri c'erano anche gli agenti della polizia stradale di Romagnano Sesia, che per rendere possibile l'intervento hanno chiuso il traffico per una mezzora. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.