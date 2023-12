Auto ribaltate all’imbocco della A26: vigili del fuoco di Arona in azione

Nella serata del 20 dicembre una squadra dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta per un incidente stradale sull'autostrada A26.

Il soccorso

Pochi metri dopo l'inserimento in autostrada direzione Genova, si trovavano due auto ribaltate, in una delle quali vi era una donna incastrata. Si procedeva all'estrazione della ferita in collaborazione con la Croce Rossa, e si metteva in sicurezza l’area. Dopo aver estricato la donna la si consegnava ai sanitari.

I due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Borgomanero. Sul posto Polstrada di Romagnano e Croce Rosse da Arona e Borgomanero.