Autobus in fiamme sulla provinciale tra Novara e Trecate

Il caso

Per fortuna a bordo non c'erano passeggeri e le fiamme sono state domate senza problemi particolari

Autobus in fiamme sulla strada provinciale 11 tra Novara e Trecate: per domare l'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco.

Incendio in provinciale

Fortunatamente a bordo non c'era nessun passeggero, ma sicuramente per gli autisti del bus che ieri, lunedì 15 novembre, ha preso fuoco sulla provinciale 11, tra Novara e Trecate, la situazione deve essere risultata particolarmente drammatica. I vigili del fuoco della sede centrale di Novara sono dovuti intervenire per domare l'incendio che altrimenti avrebbe rischiato di causare danni ben peggiori al mezzo.

L'intervento con un'autobotte

L'intervento dei pompieri è stato condotto con l'ausilio di un'autobotte. In corrispondenza del chilometro 101 la squadra ha estinto l'incendio e ha provveduto a mettere in sicurezza lo scenario. Sul posto è intervenuta anche una volante della polizia locale di Novara.