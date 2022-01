Bocconi avvelenati: possibile rischio segnalato a Castelletto

Il caso

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli esperti di Asl

Bocconi avvelenati: dopo la morte sospetta di un gatto in zona Verbanella sono in corso gli accertamenti da parte dell'Asl. Il Comune raccomanda la massima attenzione.

Allarme a Verbanella

Ha fatto discutere nei giorni scorsi l’avviso pubblicato dalla polizia locale riguardo alle esche avvelenate in zona Verbanella. A quanto pare infatti, in seguito alla morte di un gatto, i proprietari hanno effettuato alcuni esami sui resti. Il veterinario incaricato non ha escluso che la causa della morte possa essere legata a un avvelenamento.

E' necessario prestare attenzione

E così, mentre sono in corso ulteriori accertamenti da parte dell’Asl, per evitare il rischio che simili episodi si ripetano con altri animali domestici, la polizia locale e il Comune hanno messo in guardia la popolazione, esortando tutti a prestare attenzione e a segnalare gli avvistamenti di eventuali bocconi avvelenati. Chiunque noti situazioni di possibile pericolo è pregato di chiamare il numero 329.2505436.