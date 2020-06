Bollette Tari via e mail a Castelletto: ecco come richiederle

Bollette Tari a Castelletto. Ecco come richiedere al Comune l’invio degli avvisi di pagamento in formato elettronico.

Bollette Tari: il pagamento è posticipato

E’ con una nota ufficiale sul portale del Comune che l’Amministrazione di Castelletto ha reso note le novità riguardo alle bollette della Tari. “Si avvisa la cittadinanza – scrivono dall’Amministrazione – che le scadenze per il pagamento della Tari sono state posticipate. Seguirà un’informativa a riguardo”. Inoltre a partire da quest’anno è possibile ricevere l’avviso di pagamento della Tari: tramite e mail o indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). Per effettuare la richiesta dell’invio della bolletta in formato elettronico è possibile scaricare la modulistica dedicata al link apposito.