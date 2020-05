Borgo Ticino: 53enne si toglie la vita nei boschi. Si tratta di F.M. classe 1966.

Borgo Ticino sconvolta

La comunità di Borgo Ticino è sconvolta per l’improvvisa scomparsa di un uomo 53enne ritrovato cadavere nella tarda serata di ieri, giovedì 7 maggio, in un bosco. Il 53enne si era allontanato dalla sua casa di via Orgoglia al mattino senza dare alcuna spiegazione. Di lì a poco sono cominciate le ricerche: la moglie aveva anche pubblicato a mezzo facebook un accorato appello. Fino al triste epilogo.