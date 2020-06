Borgo Ticino: aperte le iscrizioni al centro estivo

Sono aperte le iscrizioni al centro estivo di Borgo Ticino gestito dalla coop. Vedogiovane per i bambini tra i 6 e i 14 anni, presso gli impianti sportivi in via Gagnago 4.

I dettagli

Il servizio sarà attivo dal 6 al 31 luglio (dal lunedì al venerdì) nella fascia oraria 8:00-12:30 con pausa e ripresa delle attività dalle 13:30 alle 18:00.

Si prevede la possibilità di iscrizione alle singole settimane ma la frequenza va intesa per l’intera giornata, non è previsto il servizio mensa.

La tariffa settimanale è di €119,00, ma la quota a carico della famiglia sarà di euro €54,00 poiché la restante somma di euro €65,00 verrà versata direttamente dal Comune a titolo di contributo. L’importo della retta settimanale é ridotto del 10% a partire dal 2° figlio iscritto nello stesso periodo.

Per le iscrizioni sarà necessario collegarsi al sito comunale.

TERMINE PER LE ISCRIZIONI: GIOVEDÌ 2 LUGLIO ALLE ORE 13:00.