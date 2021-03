Borgo Ticino celebra le sue donne imprenditrici

Borgo Ticino festeggia le sue donne che hanno il coraggio di mettersi in gioco con un’impresa.

Borgo Ticino celebra le donne

“Borgo Ticino: un paese di donne imprenditrici”, è il titolo dell’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale, in occasione della Festa delle donne. Un progetto che ha come obiettivo quello di raccontare il valore e la forza delle imprenditrici del paese, attraverso le loro storie professionali e personali. “Quest’anno, in occasione della Festa delle donne, l’Amministrazione comunale ha deciso di dare voce alle donne che hanno scelto Borgo Ticino come paese in cui aprire la loro attività commerciale – spiega la vicesindaca Fabiola Gallo – abbiamo scelto questa categoria di imprenditrici nella consapevolezza che sono infinite le storie che si potrebbero raccontare. Vi parliamo di queste donne perché sono dei punti di riferimento per tutti i borgoticinesi, con le loro attività contribuiscono a dare vita al paese e perché sono state tra le più esposte al rischio della crisi economica derivante dalla diffusione della pandemia. Avremmo potuto raccontare esempi di donne divenute famose per il loro coraggio e la loro forza, ma l’idea è stata quella di mostrare la straordinarietà di ogni donna “comune””.

Online un video sull’iniziativa

Un ringraziamento va ad Antonella Vescio per aver offerto volontariamente la sua professionalità nel raccogliere le testimonianze delle imprenditrici con delle interviste che sono state pubblicate oggi sulla pagina Facebook del Comune di Borgo Ticino . In più è stato condiviso uno speciale video di auguri per tutte le donne. Fuori dalle attività commerciali sono state esposte delle coccarde gialle per simboleggiare la festa dell’8 marzo, ma anche come segno di unione e complicità tra le imprenditrici e tutte le donne del paese.

I nomi delle imprenditrici intervistate

Tra le imprenditrici donne presenti a Borgo Ticino che hanno aderito all’iniziativa ci sono le bariste Daniela Sciara, Valentina Mete, Daniela Cuda, la fiorista Sabrina Prandini, le parrucchiere Sabrina Culiersi, Anna Maria e Paola Criscuolo, Lara Gallo, la commerciante di un negozio di sigarette elettroniche, Alessia Galbignani, l’erborista Francesca Marangon, l’agente assicurativa Sara Elena Silvestri, le commercianti di negozi di prodotti professionali per parrucchiere ed estetiste Silvia e Serena Arnaldi, le agenti di viaggio Barbara Colombo e Barbara Guenzi, la commerciante di un negozio per animali Chiara Bochese, la panettiera Pasqualina Placido e l’estetista Marilena Gattoni.