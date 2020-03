Borgo Ticino e Castelletto in lutto per il pizzaiolo di Marechiaro

Borgo Ticino piange la scomparsa di Gennaro Vitagliano, lo storico pizzaiolo della trattoria Marechiaro.

Borgo Ticino piange la scomparsa di una colonna della comunità, Gennaro Vitagliano, 71 anni, lo storico e amato pizzaiolo della trattoria Marechiaro, in via Vittorio Emanuele II. Una vita dedicata al lavoro e alla sua meravigliosa famiglia: la moglie Maria, le figlie Lucia con Filippo, Monica con Roberto, Daniela con Matteo, gli adorati nipoti Christian, Gennaro, Luca, Marco e Pietro, il fratello Luigi, la sorella Domenica con le rispettive famiglie.

Gennaro Vitagliano nacque il 16 ottobre 1948 a Pietre, frazione di Tramonti, in provincia di Salerno. Svolse il servizio militare nel II battaglione del Genio pontieri di stanza a Legnago, in Veneto. Negli anni Settanta prese la difficile decisione, come tanti, di lasciare il Sud d’Italia e giunse a Borgo Ticino con la valigia colma di speranze e sogni per un futuro migliore. “Io e mio marito ci siamo conosciuti qui in paese nel 1972, facevo la babysitter ai figli di suo cugino Tonino che gestiva a quei tempi quella che sarebbe diventata, nel 1975, la nostra pizzeria e trattoria Marechiaro – racconta Maria – ci siamo sposati il 3 gennaio 1974 a Pagani, giù a Salerno, lui arrivò in ritardo alla cerimonia, un ricordo dolce e divertente di quel giorno. Lo stesso anno è nata Lucia, quello dopo Monica e nel 1987 Daniela. La scorsa primavera abbiamo festeggiato i 45 anni di matrimonio. Insieme abbiamo affrontato sacrifici, tanto lavoro e purtroppo anche la malattia, ma la nostra vita insieme è stata piena di amore per la nostra famiglia e per ciò che abbiamo costruito”.