Borgo Ticino: fanno saltare il bancomat e rubano 120mila euro

Tutto è successo nel giro di una manciata di minuti nel cuore della notte, quando i residenti dormivano e le forze dell’ordine erano lontane.

Il racconto dei fatti

Erano circa le 3 di notte di sabato 28 ottobre quando lo sportello bancomat di via Vittorio Emanuele II è stato fatto saltare. Un’operazione chirurgica quella che ha avuto come obiettivo lo sportello della Banca popolare di Milano, messa a segno con un esplosivo ancora non identificato, che ha permesso di far esplodere solamente il meccanismo di erogazione del denaro, evitando di danneggiare la struttura e il resto del bancomat.

I ladri hanno sottratto una somma ingente, si stima attorno ai 120 mila euro, e sono fuggiti senza lasciare tracce. Allarmati dal boato dell’esplosione, i residenti della via hanno immediatamente chiamato i carabinieri, ma quando i militari sono arrivati sul posto i malviventi si erano già dileguati con il bottino. Erano anni che nella zona non si registravano azioni di questo tipo contro gli sportelli bancari e l’episodio ha sicuramente scatenato la curiosità e la preoccupazione dei residenti.

«Chiunque abbia visto o sentito qualcosa di rilevante che possa aiutare nelle indagini - dicono dal Comando dei carabinieri - è pregato di riferirlo alla stazione dei carabinieri di Borgo Ticino».