Borgo Ticino: parapendio precipita tra le case, cavo elettrico salva il pilota

Tragedia sfiorata

E' successo in via Orgoglia.

E' successo nel pomeriggio di ieri, domenica 28 novembre 2021. Ferito il pilota.

Parapendio precipita

Ieri una squadra dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta alle ore 15.20 circa a Borgo Ticino in via Orgoglia per un incidente di un velivolo leggero.

Arrivati sul posto i pompieri hanno trovato un parapendio a motore che era precipitato tra le case.

Mentre i soccorritori della Croce rossa prestavano soccorso al pilota la squadra ha messo in sicurezza l'area del sinistro.



Fortunatamente un cavo elettrico ha rallentato la discesa del velivolo.

L'infortunato è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Borgomanero.

Sul posto anche i carabinieri per i rilevamenti del caso.