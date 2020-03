Borgo Ticino va avanti: il sindaco contro l’allarmismo e il panico da Coronavirus

“Borgo Ticino va avanti” è il titolo della nuova campagna di comunicazione lanciata dal sindaco Alessandro Marchese dopo la segnalazione dei tre probabili casi di contagio da Coronavirus in paese.

Borgo Ticino va avanti

E’ con un videomessaggio sulla pagina Facebook ufficiale del Comune che il sindaco di Borgo Ticino Alessandro Marchese ha lanciato ufficialmente l’hashtag #borgoticinovaavanti. Sulla falsariga dell’esperienza di Milano, anche il paese del Novarese dove sono stati segnalati tre casi di probabile contagio da Coronavirus vuole rilanciarsi e allontanare dall’orizzonte il clima di panico e paura che ha caratterizzato gli scorsi giorni.

Il messaggio del sindaco

“Intervengo oggi per darvi delle comunicazioni riferite a tre sospetti probabili casi di infezione da Coronavirus che hanno colpito tre nostri concittadini – dice il primo cittadino nel suo videomessaggio diffuso ieri sera sui social – ai quali rivolgo la solidarietà e un augurio di rapida guarigione da parte mia e dell’Amministrazione comunale. Non siamo ancora nelle condizioni di darvi l’esito dei controtest, anche perché questo necessita di qualche giorno per le analisi. Rinnovo l’invito a mantenere la calma e preciso che il modo migliore per contrastare questa malattia non è certo quello di cercare di sapere chi l’ha contratta. Bisogna invece applicare le buone pratiche legate all’igiene personale e ai comportamenti da adottare in determinate situazioni”.

Le parole per gli altri sindaci

Qualche parola Marchese l’ha indirizzata anche al comportamento tenuto da altri sindaci del territorio. “Ringrazio i sindaci che mi stanno confortando, aiutando e dichiarando disponibili. Avverto comunque un senso di paura in altri sindaci che tendono piuttosto che a informare e tranquillizzare i propri cittadini, a spostare il problema. Dicendo continuamente: “il problema non è il nostro, è di Borgo Ticino” non si tranquillizzano le persone”.

La campagna social

“Invito tutti quanti a venire a trovarci – ha proseguito Marchese – a venire a scoprire le bellezze del nostro paese, la nostra professionalità. Il nostro è un paese vivace e attivo che saprà sicuramente garantirvi adeguati servizi. Abbiamo una riserva naturale bellissima, che è il nostro fiore all’occhiello. Abbiamo deciso di lanciare un messaggio positivo, sulla base di ciò che hanno fatto i Comuni lombardi. Il nostro pensiero è che la vita debba comunque andare avanti. Sarà disponibile sulla nostra pagina Facebook un file da scaricare che vi chiediamo di installare per una settimana sulle vostre bacheche social con il messaggio #borgoticinovaavanti”.