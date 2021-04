Borgo Ticino vasto incendio a un tetto: 4 squadre dei vigili del fuoco in campo

Una squadra dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta oggi alle ore 14.25 circa a Borgoticino in via Sempione per l’incendio di un tetto.

L’intervento

Arrivata sul posto la squadra si adoperava allo spegnimento del tetto e alla messa in sicurezza; in supporto ad Arona sono intervenute squadre dei vigili del fuoco da Borgomanero, Novara e Romagnano.

Nessun ferito solo danni alle strutture.

Sul luogo, nei pressi del distributore di benzina in uscita da Borgo Ticino verso Varallo Pombia, il sindaco e i carabinieri di Borgoticino.