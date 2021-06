Cade una pianta sulla sua auto: soccorso a Borgo Ticino

Cade una pianta sulla sua automobile a Borgo Ticino: lo soccorrono i vigili del fuoco.

Cade una pianta in via Per Agrate

Risale alla giornata di ieri, sabato 18 giugno, l'intervento condotto dai vigili del fuoco di Arona per la rimozione di una pianta caduta sulla strada a Borgo Ticino, in via Per Agrate Conturbia. Arrivati sul posto, i pompieri si sono resi conto che la pianta era caduta direttamente su una delle vetture che transitavano sulla strada.

Soccorso il guidatore

Fortunatamente pare che il guidatore sia riuscito a uscire quasi illeso dalla vettura. L'uomo ha riportato alcuni traumi, è stato soccorso in un primo momento dai vigili del fuoco e poi dagli operatori del 118 chiamati sul posto. In seguito è stato portato all'ospedale di Borgomanero per alcuni accertamenti. L'area è stata messa in sicurezza, dal momento che la pianta, cadendo, ha abbattuto anche un cavo del telefono. Sul posto per i rilievi sono giunti anche i carabinieri di Arona.