Camilla avvistata anche ad Arona: l’appello dei proprietari

Camilla avvistata anche ad Arona: i volontari e i proprietari non perdono le speranze.

Camilla avvistata in corso Europa

I manifesti con le foto della cagnolina sono stati affissi un po’ ovunque in tutto l’Aronese. Camilla si è persa da Gattico ormai da più di un mese, ma i volontari e i proprietari non hanno mai perso la speranza di poterla ritrovare. E’ per questo che nei giorni scorsi è stato lanciato un altro appello per il suo salvataggio. Lo scorso 12 marzo la cagnolina, o un esemplare molto simile a lei, è stata avvistata ad Arona, in Corso Europa. Altri avvistamenti si sono verificati a Comignago e sulla strada del Sempione nelle scorse settimane

L’appello dei volontari

I volontari che si stanno occupando del caso seguono la vicenda da molto vicino e hanno lanciato un appello ai cittadini della zona per mantenere alta la vigilanza. “Da parecchi giorni non ci sono segnalazioni di Camilla – scrivono i volontari – chi dovesse vedere un cane simile per favore molto importante faccia una foto e telefoni subito ai numeri 345.4376625 o 339.2223992. Per favore se l’ avete vista o doveste vederla non provate a prenderla perché scapperebbe immediatamente , ma chiamate subito i numeri a qualsiasi ora! Importantissimo: non scrivete solo su Facebook, perché girano tanti post e non riusciamo a leggere ovunque”