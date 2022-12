Camino in fiamme a Colazza: intervento dei vigili del fuoco

Incendio questa mattina, venerdì 9 dicembre 2022, a Colazza,

Camino in fiamme

Questa mattina una squadra dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta alle 8:45 circa a Colazza in piazza San Bernardo per l'incendio di un camino.

Arrivata sul posto la squadra, l'incendio veniva attaccato dal tetto e dall'interno, visto che il fuoco aveva iniziato a coinvolgere una piccola porzione della falda.

Grazie alla veloce azione di spegnimento, le fiamme sono state contenute limitando i danni.

In loco anche il squadra volontaria di Romagnano.