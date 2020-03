Capannone in fiamme a Pombia: l’intervento dei vigili del fuoco di Arona

A Pombia nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 marzo, un capannone in fiamme ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Capannone in fiamme a Pombia: in fumo un’area di 70 metri quadri

A Pombia nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 marzo, un incendio ha interessato un capannone di stoccaggio di materiale edile in via Vittorio Veneto. L’incendio si è propagato intorno alle 17.30 in una parte della struttura, e sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Arona. L’area interessata dal fuoco ha avuto una superficie di circa 70 metri quadri, e molti sarebbero stati i danni da fumo in tutto il capannone. Fortunatamente non ci sono stati feriti, e l’attività interessata dal fuoco è ricominciata nella giornata di oggi, sabato 7 marzo.