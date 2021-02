Casa devastata dalle fiamme a Invorio

200 metri quadrati di tetto sono stati avvolti dalle fiamme: l’intervento dei vigili del fuoco è durato quasi 4 ore.

Tetto in fiamme

Ieri sera, domenica 14 febbraio 2021, una squadra dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta a Invorio in via Barro per l’incendio di un tetto.

L’intervento

La squadra arrivata sul posto ha attaccato subito l’incendio che aveva avvolto già gran parte del tetto. In aiuto ad Arona sono arrivati anche 2 automezzi del distaccamento volontari di Romagnano e l’autoscala dal comando provinciale di Novara.

L’intervento è durato circa 3 ore e mezza e purtroppo il tetto è stato intaccato dalle fiamme su una superficie di circa 200 metri quadrati.

Fortunatamente nessun ferito ma l’abitazione è stata dichiarata inagibile.