Casa di riposo Arona: dal 1 luglio possono accedere i parenti

Dal 1 luglio, su appuntamento, sarà possibile tornare ad incontrare i propri cari presso la Casa di Riposo di Arona.

“Ho fatto un sopralluogo accurato con i bravissimi Presidente Mauro Miglio e Dott. Campiotti per analizzare tutte le misure di sicurezza sanitaria messe in atto e da mettere in atto, in modo che l’incontro tra parenti e propri cari in Casa di Riposo sia un momento di grande felicita’, ma in massima sicurezza – spiega il sindaco Alberto Gusmeroli – Grazie a tutti i dipendenti e operatori della Casa di Riposo per il grande lavoro e l’attenzione prestata in questi mesi e in questo difficile momento, non abbassando mai il livello di attenzione>.