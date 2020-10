Casa di riposo Meina: 31 ospiti e 17 operatori positivi al Covid

Focolaio Covid alla casa di riposo di Meina. Il sindaco Fabrizio Barbieri aggiorna sulla situazione.

“Desidero aggiornarvi sul focolaio COVID che sta interessando la casa di riposo di Meina.

Domenica mattina sono stato informato della positività di 31 pazienti, di cui 6, pur con sintomi lievi, erano già stati trasferiti al DEA di Borgomanero.

Ho quindi avuto un incontro con il direttore sanitario dottor Campiotti, il quale mi ha illustrato la seguente situazione.

Alcuni pazienti sono stati trasferiti presso le RSA autorizzate all’assistenza COVID in modo di alleggerire il carico sulla casa di riposo, dove è stato creato un reparto di circa venti letti per isolare i pazienti positivi.

I negativi erano già stati isolati.

In generale le condizioni dei pazienti sono buone, come confermato dall’equipe dell’USCA, l’unità di crisi del servizio sanitario, intervenuta domenica.

La situazione è apparsa quindi sotto controllo”.

I dipendenti

“Ieri la direttrice della struttura mi ha poi informato della positività di 17 operatori, dei quali 7 residenti a Meina, che sono già stati posti sotto il tracciamento del servizio sanitario.

Anche in questo caso, con le regole di comportamento previste dalla normativa in vigore, non ci sono motivi di allarmismo, in quanto i soggetti positivi vengono presi in carico dal servizio sanitario SISP, come già avveniva durante la prima ondata di questa primavera.

In questo momento i tabulati ufficiali del CSI riportano a Meina 10 soggetti positivi tutti ricoverati in strutture ospedaliere o RSA autorizzate COVID, e solo uno in quarantena a casa in scadenza 23/10.

La situazione non è quindi emergenziale, ma circoscritta.

In ogni caso sono in stretto contatto con l’ASL e con la direttrice della casa di riposo, per cui qualsiasi ulteriore criticità verrà immediatamente affrontata.

Ritengo poi di raccomandare a coloro che abbiano eseguito privatamente il tampone e che abbiano ricevuto l’esito di positività, di avvisare immediatamente il proprio medico curante ai fini della tracciabilità e del monitoraggio del territorio da parte del SISP”.