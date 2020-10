Casa di riposo Meina: 46 ospiti positivi al Covid su 47

E’ peggiorato il focolaio di Coronavirus alla casa di riposo Ratti di Meina. La scorsa settimana erano infatti 31 gli ospiti positivi al contagio del Sars-Cov-2, ma con un avviso dalla sua pagina Facebook, il sindaco Fabrizio Barbieri ha comunicato lunedì 26 che la quota degli ospiti contagiati è salita a 46, su un totale di 47 persone ricoverate nella Rsa di via Celestino Dosi.

Aggiornamento

«Non sono emerse sintomatologie gravi o particolari – spiega Barbieri – certo si tratta sempre di persone anziane e fragili. La vera emergenza però che la struttura sta affrontando in queste ore è la mancanza di personale infermieristico e Oss. Infatti sono molti anche i dipendenti della struttura che sono risultati positivi al virus, e ciò ha comportato una carenza di personale che si sta cercando di risolvere rivolgendosi ad alcune cooperative dedicate. Domani (oggi, venerdì 30 ottobre, ndr) ci sarà in provincia una riunione con i Ciss di tutto il territorio e l’Asl proprio per trovare una soluzione a questo problema».

Anche molti operatori contagiati

Intanto 11 dei 46 ospiti positivi della Ratti sono stati ospedalizzati, 4 sono stati portati nel reparto Covid della Maugeri di Veruno e altri 4 nel reparto Covid all’Eremo di Miazzina.

In struttura gli ospiti positivi rimasti sono 29, oltre alla persona che non ha contratto il virus.

La situazione del personale è ugualmente critica: su 4 infermieri professionali 2 sono risultati positivi al contagio, mentre gli altri 2 sono in isolamento fiduciario per essere stati ad alto rischio contagio. Su 17 operatori socio sanitari (Oss) 11 sono risultati contagiati, mentre un dodicesimo è in isolamento fiduciario. Per il personale dei cosiddetti servizi generali, ossia il personale che si occupa di pulizie, lavanderia e cucina, su un totale di 7 persone 3 sono risultate positive al contagio, mentre le altre 4 sono negative. L’ufficio amministrativo conta 4 impiegati, dei quali uno solo è in malattia (non c’entra il virus della pandemia Covid-19), mentre gli altri 3 hanno avuto tampone negativo.