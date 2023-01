Casa inagibile in parte dopo l'incendio del tetto a Castelletto Ticino

L'episodio si è verificato nella serata di ieri, venerdì 27 gennaio, a Castelletto Ticino: una parte dell'immobile è stata dichiarata inagibile dopo l'incendio del tetto.

Casa inagibile in parte a Castelletto Ticino dopo l'incendio del tetto

A Castelletto Ticino una parte dell'immobile è stata dichiarata inagibile dopo che un incendio ha interessato la copertura dell'edificio. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, venerdì 27 gennaio. L'allarme è scattato intorno alle 23.30, e sul posto è giunta una squadra di vigili del fuoco dal distaccamento di Arona. I pompieri si sono divisi su due aree di intervento: mentre un gruppo si adoperava per lo spegnimento delle fiamme sul tetto, un altro gruppo è intervenuto all'interno dell'appartamento. Non si sono registrati feriti, ma sono stati ingenti i danni all'edificio. Oltre ai 2 automezzi in forza alla sede aronese dei vigili del fuoco, sul luogo è giunta anche un'autobotte dal distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Oleggio.