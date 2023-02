Castelletto addio alla 102enne Teresa Fanchini

Il paese ha perso la sua decana. E’ scomparsa nei giorni scorsi infatti, all’invidiabile età di 102 anni, Teresa Fanchini.

Teresa Fanchini

Castellettese doc, Fanchini ha avuto un passato familiare di emigrazione in Francia e, ironia della sorte, era nata proprio il giorno della presa della Bastiglia, il 14 luglio. A festeggiare il compleanno del 2020 (nella foto a fianco), quello dei 100 anni, con lei c’erano il sindaco Massimo Stilo, la figlia Jeunesse Maryse e il cognato Jean Paul Strackya. Nata da una famiglia che più castellettese di così non poteva essere (il padre di cognome faceva Fanchini, la madre Minella), la donna emigrò in Francia con il papà per poi tornare successivamente nel suo Paese.

"Una persona fantastica - ricorda Stilo - che ha vissuto intensamente la sua vita. Fino alla fine è stata lucida e attiva. Ha vissuto abbastanza per vedere nascere i suoi nipoti fino alla quinta generazione. Fino a quella bimba nata da poco, che in suo onore è stata chiamata proprio Teresa".