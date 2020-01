Castelletto arriva la “ringhiera della gentilezza”: vestiti per i bisognosi.

Un’iniziativa lodevole nata grazie alla residenza per anziani Fili d’argento di via Caduti. A Castelletto Ticino infatti, all’esterno della casa di riposo è arrivata la Ringhiera della gentilezza. Una sorta di armadio a cielo aperto dove chi lo desidera può appendere vestiti in buono stato e chi lo necessita prenderli.

Unica condizione è “prendere solo se si ha veramente bisogno” come da cartello affisso.