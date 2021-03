Castelletto cittadini senza acqua per due ore: il Codacons fa un esposto in Procura

Un guasto alla rete ha provocato disagi per i cittadini di Castelletto, i quali sono rimasti sprovvisti di acqua per più di due ore nella giornata di ieri.

L’avviso

Il Comune di Castelletto ha informato i residenti, tramite avviso ufficiale, della presenza di un guasto alla rete idrica pubblica. In particolare, ciò è stato causato dalla rottura di un tubo della rete e i cittadini non hanno potuto usufruire del servizio di fornitura dell’acqua all’interno delle proprie abitazioni.

La posizione del Codacons

“Un grosso disservizio per i cittadini, il quale probabilmente si sarebbe potuto evitare attraverso un’adeguata manutenzione dell’impianto idrico pubblico.

Il Comune di Castelletto ha informato i cittadini di un intervento da parte di Acqua Novara VCO al fine di provvedere in tempi brevi alla risoluzione del problema. Tuttavia, sorgono seri dei dubbi sulla manutenzione della rete idrica.

La frattura delle tubazioni è un danno che, generalmente, avviene con il passare del tempo: la ruggine e il continuo passaggio dell’acqua tende a ridurre il livello di resistenza delle tubazioni, le quali, dopo un certo periodo di tempo, tendono a rompersi. Eventi di questo tipo non si possono accettare! Si tratta di un servizio pubblico essenziale e serve un’adeguata manutenzione per evitare questi tristi episodi che recano disagi e pregiudizi per i cittadini” – afferma il Presidente del Codacons Marco Maria Donzelli – “Per questi motivi presenteremo esposto in Procura affinché si faccia luce sulla vicenda”.