Castelletto dichiara tolleranza zero contro chi abbandona rifiuti

Castelletto dichiara guerra a chi abbandona rifiuti sul territorio comunale: controlli in corso.

Castelletto dichiara tolleranza zero agli incivili

E’ con una nota pubblicata sul sito ufficiale del Comune che l’Amministrazione di Castelletto ha voluto lanciare un messaggio forte contro chi abbandona rifiuti nelle aree boschive del paese. Il sindaco Massimo Stilo ha scritto per avvisare i cittadini che in questi giorni sono in corso una serie di controlli volti a smascherare gli incivili.

Il messaggio del sindaco

“Si rende noto – scrive il primo cittadino Massimo Stilo – che il Comando della Polizia Locale e il personale dell’Area Tecnica del Comune, in giornate come quella odierna, stanno effettuando controlli su tutto il territorio comunale per individuare i soggetti responsabili di illecito abbandono di rifiuti. L’attività di controllo e contrasto prosegue anche attraverso l’utilizzo di fototrappole e telecamere presenti sul territorio in aree particolarmente soggette a scarichi abusivi e abbandono di rifiuti. Qualora sia provata la riconducibilità ad un determinato soggetto dei rifiuti rinvenuti, si procederà alla notifica del verbale di contestazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa che, tra l’altro, comprende il ripristino dello stato dei luoghi”.