Castelletto: donna colpita da un albero, è grave

E' accaduto questo mattina, venerdì 21 luglio 2023, a Castelletto Ticino in via Vernome.

Incidente a Castelletto Ticino

Questa mattina, sulla ciclabile di via Vernome, una donna è rimasta gravemente ferita in seguito alla caduta di un albero. I sanitari giunti sul posto hanno provveduto ad allertare l'elisoccorso per portare la vittima, viste le sue condizioni, al Cto di Torino.

A causa del maltempo che si è abbattuto in queste ore sulla zona del Lago Maggiore, l'elicottero del 118 ha dovuto attendere la fine del temporale per poter decollare.