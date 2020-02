Castelletto in lutto per l’assicuratore di 49 anni

Castelletto in lutto per Mauro Massa. L’ex assicuratore di Ina Assitalia e Ras è scomparso ad appena 49 anni.

Castelletto in lutto per Massa

La notizia della scomparsa di Mauro Massa ha lasciato un po’ tutti senza parole in paese e numerosissimi sono stati i castellettesi che in questi giorni si sono stretti al dolore della famiglia. L’uomo, 49 anni, lascia la moglie Alessandra, i figli Sara e Nicolò la mamma Angela e il fratello Alberto.

Una figura estremamente conosciuta

Quella di Mauro Massa a Castelletto è una figura estremamente conosciuta. “Mauro era un castellettese doc – dice il fratello, Alberto – come lo siamo io e tutta la nostra famiglia d’altronde. Nonostante fosse nato a Busto Arsizio, ha sempre vissuto qui in paese, esattamente come i nostri genitori. Ha studiato nelle scuole del territorio, ha frequentato il liceo Fermi di Arona e poi si è laureato in legge a Milano, diventando anche avvocato”. E’ dopo la laurea e l’abilitazione professionale però, che Mauro Massa ha scoperto qual era la sua vera vocazione. “Ha iniziato a lavorare nel campo delle assicurazioni – spiega il fratello – per tenersi occupato mentre si creava un nome come avvocato. Per un certo periodo ha anche pensato di diventare il legale della compagnia di assicurazioni dove lavorava. Ma poi ha scoperto che quello era il lavoro che amava più di tutti e ha deciso di lanciarsi anima e corpo in questa avventura. Ha iniziato alla Ina Assitalia, qui a Castelletto, poi è passato alla Ras a Borgomanero e infine a quella di Sesto Calende”.