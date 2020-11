Castelletto, la sede della polizia locale sarà pronta nel 2021

Castelletto è pronta ad accogliere la nuova sede della polizia locale. I lavori sono in corso e termineranno per fine anno.

Castelletto si prepara alla nuova sede della polizia locale al parco

Sono ripresi proprio in questi giorni e termineranno con ogni probabilità entro la fine dell’anno i lavori avviati dall’Amministrazione comunale per garantire lo spostamento della polizia locale al parco Sibilia. “Il cantiere è stato riaperto – spiega il sindaco Massimo Stilo – e i lavori procedono abbastanza speditamente. Confidiamo di vedere l’opera terminata entro la fine del 2020, in tempo per avviare il trasferimento degli uffici della polizia locale per l’inizio del 2021. Il progetto non riguarda solamente la nuova sede per i nostri agenti, ma va nell’ottica di una più ampia riqualificazione di tutto il parco comunale Sibilia. Nello specifico l’area che fino a qualche anno fa era occupata da giochi e panchine sarà completamente rivista e resa più vivibile per tutti. Lo spostamento della polizia locale significa poi anche maggiore controllo per l’area del parco, che spesso risulta più difficile da sorvegliare. Riusciremo a rendere quell’area vicino alla biblioteca allo stesso tempo più vitale e più sicura”.

Un tema a lungo dibattuto

Quello della nuova sede da trovare per la polizia locale è stato negli anni scorsi un tema a lungo dibattuto in consiglio comunale, con l’opposizione che ha chiesto a più riprese di acquistare lo stabile di via Stazione dove attualmente gli agenti si trovavano in virtù di un accordo di affitto con diritto di riscatto. La scelta della maggioranza è sempre stata però quella di recuperare la vecchia casa del custode del parco, dandole un nuovo volto e una nuova funzionalità.